I 27 sempre divisi sul Recovery Fund alla vigilia del Consiglio europeo (Di giovedì 16 luglio 2020) Nella prima riunione in presenza dall'inizio della pandemia Olanda, Austria, Svezia e Danimarca sono irremovibili sulle richieste di riduzione dei 750 miliardi di sovvenzioni e di massima rigidità nei ...

Nella prima riunione in presenza dall'inizio della pandemia Olanda, Austria, Svezia e Danimarca sono irremovibili sulle richieste di riduzione dei 750 miliardi di sovvenzioni e di massima rigidità nei ...

Microcredito: Sicilia sempre più penalizzata. Strumenti inadeguati per affrontare la crisi post pandemica

Armao: “Senza adeguati contributi all’economia meridionale gli effetti della crisi economica post-pandemica aggraveranno ancora di più il divario tra Nord e Sud” “La situazione appare in tutta la sua ...

