Hristo Stoichkov | “L’amicizia con Maradona si è interrotta Fa ancora male”

L'ex calciatore bulgaro del Barcellona, Hristo Stoichkov, ha parlato del suo rapporto interrotto con Maradona, suo ex compagno di squadra e di quanto questo lo addolori. "L'amicizia con Diego si è interrotta. Ho cercato di mantenerla ma non ci sono riuscito. Conservo i bei momenti, i cattivi vanno in una stanza chiusa. Quando ci sono molte persone coinvolte, è difficile. Fa ancora male, ma io resisto". Ha anche rilasciato alcune dichiarazioni su Lionel Messi. "Ho incontrato Messi quando aveva 12 anni ed è sempre stato lo stesso, umile e semplice, e non cambierà mai. Ha realizzato tutto nel calcio. Messi conserva la felicità di giocare e continua a sorprendere per quello che fa. È già un mito".

