Hong Kong, Trump firma sanzioni per la Cina. Convocato ambasciatore Usa a Pechino (Di giovedì 16 luglio 2020) Il presidente Usa Donald Trump ha annunciato durante una conferenza stampa alla Casa Bianca di aver firmato una legge approvata all’unanimità dal Congresso che prevede sanzioni per i dirigenti cinesi che applicheranno le nuove regole di sicurezza repressive a Hong Kong, nonché per le banche che abbiano attività con loro. LA LEGGE SULLA SICUREZZA NAZIONALE A … L'articolo Hong Kong, Trump firma sanzioni per la Cina. Convocato ambasciatore Usa a Pechino Leggi su dailynews24

matteosalvinimi : La Tunisia è nel caos, l’Egitto non dà risposte sul caso Regeni, l’Italia è assediata dai barconi, la Cina aggredis… - Marcozanni86 : Solo in #Italia ci stupiamo del fatto che un ministro, sui tavoli europei, faccia gli interessi del suo paese. Ques… - Capezzone : Su @atlanticomag l’analisi di @jimmomo sull’intensificarsi della pressione di Trump verso Pechino (su Hong Kong e 5… - BordignonAngelo : RT @Marcozanni86: Solo in #Italia ci stupiamo del fatto che un ministro, sui tavoli europei, faccia gli interessi del suo paese. Questa è l… - AnnaMariaCastel : RT @PatriziaRametta: 'Il vento sta cambiando'. Su Hong Kong e 5G si intensifica l'offensiva di #Trump contro Pechino.Gli USA mettono palett… -

Ultime Notizie dalla rete : Hong Kong La Cina minaccia rappresaglie dopo la decisione di Trump su Hong Kong La Repubblica Il gruppo Rosewood sbarca in Costa Smeralda con il Porto Cervo

Si chiamerà Rosewood Porto Cervo e aprirà i propri battenti nel 2022 la terza proprietà tricolore del gruppo con sede a Hong Kong, dopo quelle già attive in Toscana e a Venezia. L’hotel disporrà di un ...

Borse Cina: tutte in calo, delude dato vendite dettaglio (-4,5% Shanghai)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 lug - Seduta negativa per le principali borse cinesi deluse dal dato, negativo e inatteso delle vendite al dettaglio in Cina a giugno. Gli investitori asiatic ...

