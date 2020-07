Highlights e gol Real Madrid-Villareal 2-1, Liga 2019/2020 (VIDEO) (Di giovedì 16 luglio 2020) Il VIDEO degli Highlights e dei gol di Real Madrid-VillaReal 2-1, match valido per la trentasettesima giornata di Liga 2019/2020. Dopo un ottimo avvio pieno di occasioni da gol, i blancos riescono a sbloccare la gara al 29′ grazie a Benzema, che riceve da Modric e batte Asenjo. La prima frazione di gioco si chiude sul punteggio di 1-0. Nella ripresa il Real Madrid conquista un rigore al 74′. Sergio Ramos si presenta sul dischetto ma batte il penalty di seconda, favorendo la rete di Benzema. L’attaccante francese era però già in area al momento del tiro e perciò il tentativo è da ripetere. Sul dischetto si presenta quindi Benzema, che fa 2-0. A 7′ dalla fine Iborra ... Leggi su sportface

Rivediamo le immagini salienti della gara di ieri sera a San Siro finita 3-1 per il Milan. Il Parma aveva chiuso in vantaggio il primo tempo grazie al gol di Kurtic.