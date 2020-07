Highlights e gol Barcellona-Osasuna 1-2, Liga 2019/2020 (VIDEO) (Di giovedì 16 luglio 2020) Il VIDEO degli Highlights e dei gol di Barcellona-Osasuna 1-2, match valido per la trentasettesima giornata di Liga 2019/2020. Primo tempo in salita per il Barcellona, che al 15′ si trova in svantaggio dopo il gol di Jose Arnaiz e nonostante delle statistiche praticamente a senso unico, non riesce a trovare il pari prima del duplice fischio dell’arbitro. Nella ripresa Messi segna il pareggio al 62′ e l’espulsione di Ernic al 77′ sembra mettere in discesa la strada per i blaugrana. Tuttavia, sono gli ospiti a portare a casa i tre punti grazie al gol in pieno recupero di Torres. In alto le immagini salienti del match. Leggi su sportface

