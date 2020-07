Hellas Verona, ansia Kumbulla: «Voglio chiudere la stagione» (Di giovedì 16 luglio 2020) Marash Kumbulla ha pubblicato un post su Instagram in merito all’infortunio rimediato durante Roma Hellas Verona Marash Kumbulla ha patito un guaio muscolare al flessore durante la sfida contro la Roma, che lo ha costretto a uscire dal terreno dell’Olimpico nel primo tempo. Il difensore dell’Hellas Verona ha pubblicato un post su Instagram in merito all’infortunio: «Ieri, purtroppo, ho dovuto lasciare il campo troppo presto. Domani ne sapremo di più, anche perché Voglio tornare per chiudere questa splendida stagione con quello spirito che ci ha sempre caratterizzato». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

VarskySports : Bologna 1 (Barrow) Napoli 1 (Manolas) Milan 3 (Kessie-Romagnoli-Calhanoglu) Parma 1 (Kurtic) Sampdoria 3 (Gabbiad… - vcanedo : JUVENTUS (77 pontos): Lazio (c) Udinese (f) Sampdoria (c) Cagliari (f) Roma (c) ATALANTA (70): Hellas Verona (f)… - SofaScoreBR : Cristiano Ronaldo na Serie A em 2020: ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorentin… - VoceGiallorossa : 0?????? #RomaVerona 2-1- Da Zero a Dieci - L'aggressività di Ibanez, Dzeko unica via di uscita e l'intensità di Vere… - HellasLive : #HellasVerona, allenamento questa sera per i gialloblù -

Ultime Notizie dalla rete : Hellas Verona Roma - Hellas Verona 2-1 | I gol e gli highlights della 33° giornata di Serie A Verona Sera Giudice Sportivo: un turno di stop per Juric. Niente Atalanta

Il tecnico del Verona, Ivan Juric, dovrà scontare un turno di squalifica ... Questa la decisione del Giudice Sportivo della Serie A. Il tecnico dell'Hellas paga "per avere, all'8° del primo tempo, all ...

Hellas Verona, ansia Kumbulla: «Voglio chiudere la stagione»

Marash Kumbulla ha patito un guaio muscolare al flessore durante la sfida contro la Roma, che lo ha costretto a uscire dal terreno dell’Olimpico nel primo tempo. Il difensore dell’Hellas Verona ha pub ...

Il tecnico del Verona, Ivan Juric, dovrà scontare un turno di squalifica ... Questa la decisione del Giudice Sportivo della Serie A. Il tecnico dell'Hellas paga "per avere, all'8° del primo tempo, all ...Marash Kumbulla ha patito un guaio muscolare al flessore durante la sfida contro la Roma, che lo ha costretto a uscire dal terreno dell’Olimpico nel primo tempo. Il difensore dell’Hellas Verona ha pub ...