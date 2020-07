Heather Parisi, ancora paura per il Coronavirus: “Preparatevi” (Di giovedì 16 luglio 2020) Heather Parisi torna a parlare del Coronavirus che è stata invasa da una terza ondata di contagi. La paura è quella di non riuscire a superare una pandemia che continua a colpire i paesi del mondo con un nuovo indice di contagio che è tornato a salire vertiginosamente anche nella nazione dove tutto è cominciato. Di nuovo contagi da Coronavirus in Giappone? Nel corso di queste ultime settimane i giornali di cronaca sono tornati a parlare di nuovo in modo più incisivo dei contagi da Coronavirus. In Italia, ad esempio, sarebbero comparsi dei nuovi focali in varie città della nazione, mentre in America la situazione sarebbe sfuggita al controllo delle autorità tanto che Donald Trump da un po’ di giorni a questa ... Leggi su aciclico

