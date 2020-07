Hearthstone: l'Accademia di Scholomance - anteprima (Di giovedì 16 luglio 2020) L'anno della fenice di Hearthstone sta per entrare (finalmente, penserà qualcuno) nella "fase due", che promette di apportare numerose novità all'ormai storico gioco di carte della casa di Irvine.Il primo step è stato l'annuncio della nuova espansione, L'Accademia di Scholomance, e con essa le nuove carte, le nuove meccaniche e una nuova parola chiave, mentre più avanti ci verrà svelata una nuova modalità di gioco ed un ulteriore contenuto, che però è ancora avvolto nel mistero più assoluto.Ci voleva proprio questo annuncio, perchè il meta iniziava ad essere un po' stantio e, a detta di alcuni, anche frustrante: ultimamente gli sviluppatori hanno infatti spinto molto (troppo, direi io, ndSS) sul fattore RNG e sulla meccanica rinvieni per ottenere carte non presenti ... Leggi su eurogamer

