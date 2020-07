Hawaii Five-0 9 e NCIS New Orleans 5 tra segreti e affari di famiglia, trame 16 e 23 luglio (Di giovedì 16 luglio 2020) Nuovo appuntamento con Hawaii Five-0 9 e NCIS New Orleans 5 nella serata di giovedì 16 luglio su Rai2. Nel nostro paese, la messa in onda di entrambe le serie tv è molto in ritardo rispetto agli Stati Uniti; Hawaii Five-0 è infatti terminato con l'undicesima stagione ad aprile, mentre NCIS New Orleans è stato rinnovato per la settima stagione.Si parte dall'episodio 9×19 di Hawaii Five-0 dal titolo Artisti di strada, di cui vi riportiamo la sinossi:Il team indaga sulla morte di un lavavetri, scoprendo che la vittima è in realtà un rinomato artista di strada; Grover e Adam si occupano dell’omicidio di un giocatore d’azzardo; Junior aiuta suo ... Leggi su optimagazine

zazoomblog : Programmi TV di stasera giovedì 16 luglio 2020. Su Rai2 nuovi episodi di Hawaii Five-0 e NCIS New Orleans -… - Summer__Light : Chiama il padre 'Benny' invece di papà, proprio come Grace chiama Danno 'Danno' in Hawaii Five O??????#ChicagoFire - piccolaHulk : RT @Lightwondale_: raga ma sono l’unica a vedere le serie poliziesche di rai 2? tipo hawaii five 0, ncis los angeles,cobra 11 IO LE AMO #ti… - twoghostvss : NO RAGA STO URLANDO STO GUARDANDO HAWAII FIVE-0 ED È PARTITA WHAT MAKES YOU BEAUTIFUL JSJAKAKAKKAJSJS AAAAAAAA ED E… - CarlottaMiller_ : Senza paura the power baldanza agon Give me five hawaii 2001 -