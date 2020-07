Guida a un’estate sul divano. Le 5 migliori serie tv che vi svolteranno le prossime settimane (Di giovedì 16 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (16 luglio)Sarà un’estate strana. Lo strascico del Coronavirus terrà molti nelle proprie case, così com’è accaduto già durante il lockdown, ma con regole di certo meno rigide. Se c’è però una cosa abbiamo imparato nei 60 giorni di maxi serrata è quanto possono essere sconfinati delle piattaforme di streaming. Bivaccare sui divani (con o senza i pop corn) per vedere l’ennesimo episodio dell’ennesima serie tv è diventato uno degli sport estremi di questi ultimi mesi. Da qualche settimana, poi, i palinsesti hanno cominciato a essere rimpolpati di nuove uscite, così da alleviare il caldo torrido – beato chi ha un condizionatore! – e renderci più tollerabili le giornate di sole cocente. Dopo Summertime, prima uscita estiva ... Leggi su open.online

