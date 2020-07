Guerra tra Armenia e Azerbaijan, si riaccendono le tensioni: la contesa, stavolta, riguarda il distretto di Tovuz (Di giovedì 16 luglio 2020) Come riporta TGCOM24 , l 'Armenia accusa l'Azerbaijan e l'Azerbaijan accusa l'Armenia . Il Ministro della difesa dell'Armenia ha dichiarato che gli azeri stanno bombardando i villaggi armeni per ... Leggi su newnotizie

Ci troviamo, intuitivamente, in una situazione economica e sociale altrettanto grave quanto quella dopo la Seconda guerra mondiale ... la crisi sanitaria ha solo inasprito il confronto tra Stati Uniti ...

Guerra tra Armenia e Azerbaijan, si riaccendono le tensioni: la contesa, stavolta, riguarda il distretto di Tovuz

A 28 anni dall’esplosione delle prime tensioni militari tra Armenia e Azerbaijan per il possesso della regione di confine del Nagorno-Karabakh, i due Paesi sono di nuovo sul piede di guerra Azerbaijan ...

