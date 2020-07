Grimaldi (Alis): La logistica ha salvato il Paese, il Governo sia alleato. Solo il 6% delle nostre imprese in Cig (Di giovedì 16 luglio 2020) Le aziende dei trasporti e della logistica non si sono mai fermate durante tutto il periodo dell’emergenza provocata dal Coronavirus pur lavorando in perdita e ora chiedono al Governo di essere loro “alleato” per il rilancio. “Il nostro cluster è riuscito a preservare tutti i posti di lavoro”, mentre colossi come Lufthansa, Renault, Hertz, “hanno annunciato tagli drastici del personale” , afferma il presidente di Alis, l’associazione che riunisce le aziende di logistica, Guido Grimaldi, aprendo “La Due Giorni di Alis – La ripresa per un’Italia in movimento” a Sorrento. A giugno infatti ha fatto ricorso alla cassa integrazione Solo il 6% delle ... Leggi su ildenaro

