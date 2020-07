Grande Fratello Vip 5: celebre attrice italiana nel cast, chi è? i nomi che circolano (Di giovedì 16 luglio 2020) Il conduttore Alfonso Signorini è già al lavoro per assemblare il team che farà parte del Grande Fratello Vip 5. Ecco i nomi che circolano foto facebookManca ancora un po’ all’inizio della stagione televisiva autunnale, ma per forza di cose gli autori dei principali programmi sono all’opera per organizzare al meglio i propri format. Uno dei più attesi è sicuramente il Grande Fratello Vip 5, che vedrà ancora alla guida Alfonso Signorini. La partenza è prevista per settembre e dovrebbero esserci anche gli opinionisti Pupo e Wanda Nara. Anche la formula del doppio appuntamento lunedì-venerdì dovrebbe essere confermata, mentre per quanto riguarda il cast, ci sono alcune indiscrezioni ... Leggi su chenews

