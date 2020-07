Gran Bretagna, tasso disoccupazione fermo al 3,9% (Di giovedì 16 luglio 2020) (Teleborsa) – Calano a sorpresa i senza lavoro richiedenti un sussidio alla disoccupazione (claimant count), che a giugno sono risultati in flessione di 28.100 unità, dopo aver riportato un incremento di 566.400 a maggio. Il dato, pubblicato dall’Office for National Statistics (ONS), risulta migliore delle attese degli analisti che indicavano un aumento dei sussidi di 250 mila unità. Il tasso di disoccupazione, invece, è rimasto fermo a maggio al 3,9% e risulta inferiore al 4,2% atteso. Nei tre mesi a maggio, l’occupazione ha fatto segnare un calo 125 mila unità, a fronte dell’aumento di 6 mila unità del mese precedente. Le stime degli analisti erano per un calo di 234 mila unità. Infine, il tasso di crescita dei salari medi ha mostrato ... Leggi su quifinanza

