GP Ungheria, Verstappen: 'Mercedes dominante' (Di giovedì 16 luglio 2020) In Ungheria per consolidare la propria posizione di seconda forza e continuare a inseguire le Mercedes … Provando tutto il possibile per chiudere sempre di più il gap. Max Verstappen si ... Leggi su autosprint.corrieredellosport

sportface2016 : #F1 #HungarianGP Le parole di Max #Verstappen - maxkava : Bookmakers su Gp di Ungheria di Formula 1: vittoria di Leclerc a 40 e Vettel a 50, mentre Verstappen a 5. Se vi avanzano 10 euro... - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1: passo indietro sugli aggiornamenti da parte della #RedBull in vista dell'#HungarianGP - sportli26181512 : Formula 1, Horner difende il lavoro di Albon alla Red Bull: 'In F1 memoria corta': Il team manager della Red Bull d… - RacEng2 : Interessante come #redbullracing abbia portato diversi aggiornamenti in Austria, ma solo l'ala posteriore sia stata… -