“Gli omosessuali in Italia? Non sono discriminati”: Meloni e Salvini manifestano contro il disegno di legge sull’omofobia (Di giovedì 16 luglio 2020) Decine di persone oggi, di fronte a Montecitorio, hanno protestato contro il disegno di leggo a prima firma dell’esponente dem Alessandro Zan, che ha l’obiettivo di contrastare l’omofobia. Al presidio, battezzato “Restiamo liberi”, hanno partecipato il segretario della Lega, Matteo Salvini, accompagnato da alcuni parlamentari del Carroccio, come Simone Pillon, e la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, nonché esponenti del Popolo della famiglia, come il medico Massimo Gandolfini. Il ddl Zan, intanto, è approdato in commissione Giustizia (il testo si prefigge di modificare l’articolo 604 bis del codice penale, inserendo la punibilità per atti discriminatori “fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o ... Leggi su ilfattoquotidiano

