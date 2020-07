Gli Infedeli, la recensione: Riccardo Scamarcio e Valerio Mastandrea, i “nuovi mostri” sono i fedifraghi (Di giovedì 16 luglio 2020) La recensione de Gli Infedeli: su Netflix arriva il remake dell'omonimo film francese del 2012; Stefano Mordini lo dirige guardando alla nostra Commedia all'Italiana, quella de I mostri e I nuovi mostri. "Se un uomo tradisce, tradisce a metà". Iniziamo la recensione de Gli Infedeli, il nuovo film di Stefano Mordini, disponibile in streaming su Neftlix dal 15 luglio, con una citazione di Julio Iglesias. La pronuncia il personaggio di Riccardo Scamarcio (qui anche produttore, con la sua Lebowski, insieme a Indigo, HT Film e Rai Cinema), in una cena tra amici nel primo episodio. E così capiamo subito che Gli Infedeli sarà un film che prova a mettere in scena aforismi e luoghi comuni sul tradimento, per sfatarli o confermarli, e muoversi tra la commedia ... Leggi su movieplayer

