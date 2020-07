Gli Ainu, il popolo cancellato dalla storia del Giappone (Di venerdì 17 luglio 2020) In Giappone, nell’anno scolastico iniziato in aprile, ma poi interrotto per il Covid-19 e successivamente ripreso a giugno, il cambiamento di cui più si è parlato è stata l’aggiunta dell’inglese come materia principale a partire dalla terza elementare ed il conseguente cambiamento del curriculum. Oltre a questa macromodofica però, ne esiste un’altra, forse meno discussa ma comunque significativa, riguardante la presenza in materie quali storia, geografia ed educazione civica della storia del popolo Ainu. La storia e lo studio della … Continua L'articolo Gli Ainu, il popolo cancellato dalla storia del Giappone ... Leggi su ilmanifesto

Alcune osservazioni sulla tutela e promozione dei diritti degli indigeni Ainu di Hokkaido

1. – Per quanto il Giappone sia una nazione etnicamente omogenea, non si tratta tuttavia di uno Stato mono-etnico. Vi sono infatti alcune minoranze, tra cui gli indigeni Ainu[1], considerati tra i pop ...

