Giulia De Lellis denunciata per truffa? Orafi di Valenza contro influencer “nessuna raccolta fondi” (Di giovedì 16 luglio 2020) Nelle passate ore è esploso un caso che coinvolge Giulia De Lellis. Questa volta il gossip relativo ad Andrea Damante non c’era poichè l’influencer rischia addirittura una denuncia per presunta truffa. Ad annunciarlo è stata la presidente del consorzio DiValenza Barbara Rizzi che ha intenzione di andare in procura a denunciare la De Lellis dopo... L'articolo Giulia De Lellis denunciata per truffa? Orafi di Valenza contro influencer “nessuna raccolta fondi” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

