Giudice Sportivo, 9 squalificati per la 33ª giornata. Juric punito per delle frasi offensive (Di giovedì 16 luglio 2020) Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, ha squalificato nove calciator idopo le partite di ieri valide per la 33esima giornata di Serie A. Queste le decisioni assunte dopo la riunione del 16 luglio 2020. SQUALIFICA PER UNA giornata EFFETTIVA AI CALCIATORI BERARDI Domenico (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). US Sassuolo v Juventus - Serie A... Leggi su 90min

