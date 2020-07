Giovani affamati di cultura: Tosca sold out in pochi minuti (Di giovedì 16 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – In soli pochi minuti i biglietti per il concerto de la Tosca, messi a disposizione gratuitamente dal comune di Napoli sono andati sold out. I 378 biglietti richiedibili liberamente da tutti senza alcun limite, sono terminati in soli 40 minuti mentre sono bastati 30 minuti per ricevere più di 140 richieste per biglietti dedicati agli under 30. I biglietti per i disabili, se non termineranno nelle prossime ore, verranno messi a disposizione di coloro che non sono riusciti ad accaparrarseli, entro domani e dopodomani. Si consiglia dunque di tenere d’occhio il sito www.ingressi.comune.napoli.it. Nel cuore di Napoli, a piazza del Plebiscito, domenica 19 luglio alle ore 21.00 andranno in scena le prove generali de la ... Leggi su anteprima24

PMorsiani : @MischiGiordano Più che su Sarri, su una squadra vecchia, appagata, che non corre più e con malati cronici. Allegri… - EdoardoMecca1 : @__________fra I campionati si vincono con le rose complete e piene di ragazzi affamati, non solo con i titolari. V… - MassiArca : @aliasvaughn Penso che il progetto Juve sia in fase di ridimensionamento, credo che dovremo accontentarci di Spalle… - mattiabaggio27 : @Marmat83 @_grazy87 Ma impossibile in qualsiasi club di alto livello. Se hai giocatori affermati o che hanno già vi… - SigCuriace : S.Berlusconi sull’AC: Io voglio fare una squadra come ai primi tempi. La voglio italiani, giovani, affamati di sold… -

Ultime Notizie dalla rete : Giovani affamati Affamati e stanchi. Arrivati alle prime luci dell'alba i richiedenti asilo Onda Tv Pippo Inzaghi – Dall’area di rigore alla panchina: storia di una leggenda

Uno affamato di gol. Uno che dell’area di rigore ha fatto il ... Si è battuto con Raul per il primato di reti in Europa, prima che i due giovani alieni di nome Leo e Cristiano arrivassero a battere i ...

Crisi e povertà: in Italia il Coronavirus lascia un potenziale tesoro alle mafie

La pandemia in Italia ha lasciato un milione di nuovi poveri, otto milioni di lavoratori temporaneamente disoccupati e aziende in crisi, con le mafie pronte a c ...

Uno affamato di gol. Uno che dell’area di rigore ha fatto il ... Si è battuto con Raul per il primato di reti in Europa, prima che i due giovani alieni di nome Leo e Cristiano arrivassero a battere i ...La pandemia in Italia ha lasciato un milione di nuovi poveri, otto milioni di lavoratori temporaneamente disoccupati e aziende in crisi, con le mafie pronte a c ...