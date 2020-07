Giornata da dimenticare per il mercato di Tokyo (Di giovedì 16 luglio 2020) (Teleborsa) – Segno meno in chiusura per il listino di Tokyo, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con il Nikkei 225 che accusa una discesa dello 0,86%; sulla stessa linea, profondo rosso per l’indice di Shenzhen, in netto calo del 3,21%. Depresso Hong Kong (-1,52%); sulla stessa linea, in discesa Seul (-1,07%). Leggermente positivo Mumbai (+0,59%); variazioni negative per Sydney (-0,84%). Appiattita la performance dell’Euro contro la valuta nipponica, che tratta con un modesto -0,05%. Sostanziale invarianza per l’Euro nei confronti della divisa cinese, che passa di mano con un trascurabile +0,03%. Seduta sostanzialmente invariata per l’Euro contro il Dollaro hongkonghese, che tratta con un moderato -0,04%. Il rendimento dell’obbligazione decennale giapponese scambia allo 0,03%, mentre il rendimento per il titolo di ... Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : Giornata dimenticare Giornata da dimenticare per il mercato di Tokyo Il Messaggero Bomba d’acqua a Palermo, il giallo dei dispersi. Il comune: “Nessuna vittima confermata”

La Protezione civile regionale non aveva diramato alcun allerta, indicando solo, per la giornata di oggi ... il sindaco Orlando dimentica i cittadini di Palermo: basta un temporale e la città finisce ...

Baseball serie C: ko a Firenze

E’ cambiata la stagione, è cambiata la formula del campionato (più intensa, più ristretta, senza i play off), ma non è cambiato l’esordio con sconfitta dell’Estra Bc Siena, uscito con le ossa malconce ...

