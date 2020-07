Giorgio senza più Rosa, dopo 50 anni di matrimonio. È morta la donna della foto simbolo (Di giovedì 16 luglio 2020) dopo 50 anni di matrimonio, Giorgio non avrà più Rosa al suo fianco. È morta la donna della foto simbolo della pandemia, immortalata durante il tenero incontro con il marito nel reparto dell’ospedale di Cremona, dove erano entrambi ricoverati per polmonite da Covid-19.Una malattia aveva indebolito Rosa, costringendola a tornare in ospedale. Giorgio l’aspettava a casa, chiedeva sue notizie, non prendeva pace. Ora quella foto resta indelebile testimonianza del loro amore, così saldo dopo una vita trascorsa insieme. Su Cremonaoggi, Manuela Denti (Coordinatrice di ... Leggi su huffingtonpost

