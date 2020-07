Gigi Hadid mostra il pancione per la prima volta e spiega: «La gravidanza è un fatto privato» (Di giovedì 16 luglio 2020) Gigi Hadid, alla prima gravidanza, ultimamente è finita al centro delle polemiche social. La «colpa»? Nascondere il pancione negli scatti online. La modella, la cui attesa è diventata pubblica durante la quarantena, ha prima risposto via Twitter, rivendicando (giustamente) la privacy: «Non sto nascondendo la gravidanza. Sono orgogliosa del mio pancione. Condividerò scatti privati quando mi sentirò pronta a farlo». https://twitter.com/alyssabailey/status/1283483077881339904 Leggi su vanityfair

