Gigi Hadid: il raro pancione nudo su Instagram diventa subito trend (VIDEO) (Di giovedì 16 luglio 2020) Gigi Hadid ha mostrato per la prima volta il pancione in un VIDEO su Instagram da quando ha annunciato di essere incinta mandando in visibilio i fan sui social. Gigi Hadid ha mostrato per la prima volta il pancione nudo su Instagram. Il VIDEO è diventato subito virale sui social anche perché la supermodella aveva sempre nascosto la pancia con un emoticon: "stanno succedendo cose più importanti nel mondo della mia gravidanza", diceva ai fan che le chiedevano aggiornamenti. Gigi Hadid da circa cinque anni ha una relazione con il cantante Zayn, ex componente della boyband One Direction, i due aspettano un bambino e in ... Leggi su movieplayer

