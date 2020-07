Gianna Nannini irriconoscibile: capelli lunghissimi e sguardo da gatta, non sembra lei [FOTO] (Di giovedì 16 luglio 2020) La rocker più rock di Italia, Gianna Nannini, ha sempre avuto uno stile unico: taglio corto e outfit da maschiaccio. Ma c’è stato un tempo in cui aveva i capelli lunghissimi e un trucco leggero, che donava una sensualità naturalissima al suo sguardo… Gianna Nannini è un’icona della musica italiana: la sua è una vita fatta di grandi soddisfazioni sia sul piano lavorativo e musicale, sia su quello personale. Oggi ve la mostriamo giovanissima, con i capelli lunghissimi e un trucco non da lei… sempre meravigliosa! La moglie di Gianna Gianna Nannini è una delle cantanti italiane più famose. Con la sua voce rock ... Leggi su velvetgossip

roxraluvsmyg : uno dei momenti più belli di #TEMPTATIONISLAND: Valeria che consola Annamaria dicendole che è bellissima con Gianna… - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Gianna Nannini - La donna cannone - chris69delgado : Fammi sognare, lei si morde la bocca e si sente l’America. Fammi volare, lui allunga la mano e si tocca l’America.… - ObiettivoTre : RT @BucciTania: Da Skin a Gianna Nannini: “Le Donne del Rock” secondo la fotografa Tania Bucci - nico_noncapisco : RT @stefany5961: Ho solo bisogno di qualcuno con cui sentirmi debole senza dover alzare la guardia. #buonaserata ?? La Donna Cannone - Gia… -