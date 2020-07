Giallo-Reds vincenti ‘in vacanza’? Al diavolo le accuse (Di giovedì 16 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Sette punti in cinque gare, calo vertiginoso della media punti e ampie rotazioni. Il Liverpool di Jurgen Klopp è meritatamente in vacanza. I Reds hanno stravinto la Premier League con sette giornate di anticipo, eppure nessuno oltremanica parla di ‘campionato falsato’. Lì si viaggia scrutando orizzonti ben lontani dal limitato italico orticello, quello di un Paese in cui si tende spesso e volentieri a dare la colpa agli altri dei propri fallimenti. Scopriamo, insomma, che se la Juve Stabia (due punti negli ultimi otto turni ndr.) è a rischio retrocessione è perché il Benevento ha vinto troppo in fretta il campionato. L’impresa delle imprese derubricata a danneggiamento delle altrui fortune. Lo si apprende dalle parole di Manniello e Langella, alti dirigenti ... Leggi su anteprima24

