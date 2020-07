‘Gf 16’, Gianmarco Onestini rivela perché ha faticato a integrarsi nella tv spagnola e poi confessa che… (Di giovedì 16 luglio 2020) Uno dei protagonisti indiscussi dell’ultimo periodo è senza dubbio Gianmarco Onestini, fratello dell’ex tronista Luca. Dopo aver partecipato al Grande Fratello italiano e a quello spagnolo, ha deciso di debuttare nel mondo della musica con il brano Maracanà, cantato insieme al fratello Luca. Intervistato dal settimanale Novella, l’ex gieffino ha raccontato qualcosa in più sulla sua carriera musicale appena decollata, spiegando di amare la musica da sempre, sin da quando ha cominciato ad andare in discoteca da ragazzino. Il brano, uscito il 3 luglio, è un allegro reggaeton spagnolo, che farà ballare tutti, promette Onestini. Intanto, la carriera del giovane sta decollando anche in Spagna, dove è già seguitissimo, ma nonostante questo Gianmarco continua a ... Leggi su isaechia

