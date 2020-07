Gemma Galgani e Nicola Vivarelli sono crisi, parla lui: “Prima era diverso perché…” (Di giovedì 16 luglio 2020) Gemma Galgani e Nicola Vivarelli in crisi per colpa della distanza A quanto pare Gemma Galgani e Nicola Vivarelli sono protagonisti di una crisi sentimentale. Anche se non sono una coppia a tutti gli effetti, la dama torinese e il 26enne Sirius hanno deciso di lasciare insieme Uomini e Donne per vivere la loro storia lontano dalle telecamere. Nel nuovo numero del Magazine del dating show di Canale 5 è contenuta una lunga intervista al ragazzo. Quest’ultimo ha confessato le ragioni delle loro prime incomprensioni. Complice del raffreddamento è la distanza: lui a Forte dei Marmi in Toscana mente lei a Torino. Visto che il programma di Maria De Filippi è in pausa ... Leggi su kontrokultura

blogtivvu : Nicola Vivarelli senza Gemma Galgani: 'Una delle estati migliori'! ?? Sirius sui social dice di stare alla grande ma… - blogtivvu : Uomini e Donne, Nicola Vivarelli senza Gemma: calda estate per Sirius - robebabi : Se questa serie turca di merda mi boicotta i pomeriggi con Gemma Galgani io non rispondo delle mie azioni - infoitcultura : Gemma Galgani rompe il silenzio sulla fine della storia tra Ida e Riccardo - infoitcultura : Gemma Galgani commenta la fine della storia tra Ida e Riccardo -