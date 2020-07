Gelato Eskimo cambia nome: “Quello attuale è razzista” – VIDEO (Di giovedì 16 luglio 2020) Il Gelato Eskimo, prodotto dalla danese Hansens e considerato un fiore all’occhiello dell’azienda, cambia nome: “Quello attuale è razzista”. Il Gelato Eskimo, prodotto dalla danese Hansens, la cui sede centrale è in periferia di Copenhagen, cambia nome. Il motivo? Definire eschimese un Gelato sarebbe razzista e offensivo verso gli Inuit e in generale nei confronti … L'articolo Gelato Eskimo cambia nome: “Quello attuale è razzista” – VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

repubblica : Danimarca, cambia nome il gelato 'Eskimo': è razzista e offende gli Inuit della Groenlandia [di ANDREA TARQUINI] [a… - MatteoMartarel1 : @onevoicetosing @Artibani1 Comunque anche sticazzi se perdiamo la grande eredità culturale del gelato eskimo e dei moretti... - 16_opamp : RT @rotanicolas: #Danimarca, cambia nome il #gelato #Eskimo: è #razzista e offende gli Inuit della Groenlandia Non stiamo rincretinendo tr… - MaiShawen : RT @rotanicolas: #Danimarca, cambia nome il #gelato #Eskimo: è #razzista e offende gli Inuit della Groenlandia Non stiamo rincretinendo tr… - rotanicolas : #Danimarca, cambia nome il #gelato #Eskimo: è #razzista e offende gli Inuit della Groenlandia Non stiamo rincretin… -

