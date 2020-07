Gazidis: «Investiremo per migliorare l’area sportiva» (Di giovedì 16 luglio 2020) Altra serata importante per il Milan, che reduce da ottime prestazioni contro Lazio, Juventus e Napoli ha conquistato una vittoria importante in chiave Europa League. I rossoneri si sono imposti per 3-1 grazie alle reti di Kessie, Romagnoli e al sigillo finale di Calhanoglu, rimontando l’iniziale svantaggio firmato Kurtic. Prima del match, nella giornata di … L'articolo Gazidis: «Investiremo per migliorare l’area sportiva» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

