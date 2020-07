Gardaland: Il parco divertimenti più amato d’Italia compie 45 anni. Ecco come si presentava agli ospiti il primo giorno d’apertura (Di giovedì 16 luglio 2020) Domenica 19 luglio Gardaland compirà 45 anni! Nella stessa data, nel lontano 1975, il parco apriva per la prima volta i suoi cancelli accogliendo i piccoli e grandi Visitatori in un mondo di favola e magia. Nel parco erano stati ricreati ambienti estremamente affascinanti, con scenografie curate nei minimi dettagli per permettere agli ospiti di immergersi in mondi completamente lontani dalla loro quotidianità fino a quel momento conosciuti solo attraverso le pellicole cinematografiche: dall’area Far West con i suoi saloon, le tende degli indiani e l’assalto al treno, al Safari che permetteva di attraversare in canoa la foresta e il villaggio africano fino all’area dedicata al Giappone dove le pagode caratterizzavano il paesaggio. Si ... Leggi su domanipress

