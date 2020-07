#FreeBritney, spunta mamma di Britney Spears e chiede la gestione del patrimonio (Di giovedì 16 luglio 2020) #FreeBritney non si ferma. Il movimento che chiede a grande voce la “liberazione” di Britney Spears dal padre, continua ad essere al centro dell’attenzione dei media. Proprio in queste ore, all’intricata storia si aggiunge anche un altro tassello: mamma Lynne che vorrebbe gestire il patrimonio della figlia. #FreeBritney, spunta la mamma di Britney Spears e... L'articolo #FreeBritney, spunta mamma di Britney Spears e chiede la gestione del patrimonio proviene da Blog Tivvù - La tivvù ... Leggi su blogtivvu

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.



Ultime Notizie dalla rete : #FreeBritney spunta Britney Spears, ora anche la mamma vuole gestire il suo patrimonio

Non c’è pace per Britney Spears. In mezzo a tutto il polverone mediatico sollevato ancora una volta dal movimento #FreeBritney, nato qualche anno fa per ribellarsi alla tutela legale da parte del “pad ...

Non c’è pace per Britney Spears. In mezzo a tutto il polverone mediatico sollevato ancora una volta dal movimento #FreeBritney, nato qualche anno fa per ribellarsi alla tutela legale da parte del “pad ...