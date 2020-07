Francesco si Sveglia dal Coma Dopo 40 Giorni dall’Incidente, il Primo Pensiero È Stato Quello di Chiamare La Mamma (Di giovedì 16 luglio 2020) Il 22enne Francesco era Stato investito da un’auto mentre viaggiava in moto, la prima persona di cui ha chiesto è stata la madre. Francesco Proietti era Stato coinvolto in un terribili schianto contro un’auto il 7 giugno scorso, all’altezza di Valmontone, è rimasto per ben 40 Giorni di Coma da allora, e adesso si è riSvegliato. Appena ha aperto gli occhi al San Camillo di Roma, prima ancora di conoscere la grande gioia di parenti e amici ha chiesto di sua madre. Ora al giovane di 22 anni aspetta una lunga riabilitazione ma anche tanti festeggiamenti con i propri cari e la comunità di Paliano, in provincia di Frosinone, per la bellissima notizia. Il giorno dell’incidente era uscito per un giro in moto, la ... Leggi su youreduaction

