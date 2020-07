Francesco Macrì confermato alla presidenza del gruppo energetico Estra (Di giovedì 16 luglio 2020) Francesco Macrì mantiene il timone di Estra. L’assemblea dei soci del gruppo dell’energia lo ha confermato nel ruolo di presidente. Per l’ex consigliere comunale di Fratelli d’Italia , 46 anni, inizia il secondo mandato nella multiutily che ha la sede legale a Prato. Oltre alla conferma per il presidente in quota Arezzo, è arrivata anche quella dell’amministratore delegato Alessandro Piazzi (Siena) e del direttore generale Paolo Abati (Prato). Completano il consiglio di amministrazione un nuovo membro in rappresentanza del socio Viva Servizi di Ancona, si tratta della consigliera delegata Anna Scrosta, e la consigliera Roberta De Francesco. Nelle stessa seduta sono stati nominati anche i nuovi componenti del collegio ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : Francesco Macrì confermato alla presidenza del gruppo energetico Estra - DanySantini78 : #Prato #News #Toscana post: 'Estra conferma i vertici: Francesco Macrì presidente, Paolo Abati direttore generale' -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Macrì Napolinscena: “Natale in casa Cupiello” su Pop Tv Corriere di Taranto