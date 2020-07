Francesca Ferragni passionale e conturbante nel bikini accennato, eros alle stelle: «Eccitantissima!» (Di giovedì 16 luglio 2020) In modo del tutto inaspettato ma con grandissimo piacere del social Francesca Ferragni si impone tra le star di Instagram esibendo tutto il suo fascino in uno scatto passionale e conturbante. Mediana tra le sorelle cremonesi, Franciolina – questo il soprannome donato da mamma Marina Di Guardo e tanto caro ai followers – fa tremare persino Chiara e Valentina, influencer di professione. Loro le prime sostenitrici, pronte a commentare con entusiasmo, proprio insieme alla mamma, ogni immagine della dottoressa di famiglia. Che nell’ultimo post sembra essersi davvero superata. Leggi anche >> Dasha Kina Instagram, strepitosa nel bikini accomodante: sirena indescrivibile al largo di Malta Francesca Ferragni passionale in ... Leggi su urbanpost

joshlabret : Chiara, Valentina e Francesca Ferragni io vi amo e siete bellissime e vaffanculo tutti - nelsottobosco : @ElisaSoldani1 @streetloveitaly ci sono tre ferragni! chiara, valentina e francesca -