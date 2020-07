Fortnite Championship Series presto al via, in arrivo regali per tutti (Di giovedì 16 luglio 2020) Siamo ormai a ridosso del via delle Fortnite Championship Series, il torneo che unisce i migliori giocatori del Battle Royale in una mega competizione globale. L'appuntamento è per tre diverse “combo” di giorni, vale a dire 1-2 agosto, 8-9 agosto e 14-16 agosto. Con le trasmissioni che avranno luogo a partire dalle 19.00 circa, con il termine stimato che è momentaneamente stimato intorno alle 2.30. Un mese di agosto particolarmente bollente quindi per Fortnite, con Epic Games che si appresta a intrattenere una platea di spettatori come sempre molto vasta. E per spingere proprio tutti i propri fan a non perdere l'evento, arrivano anche degli incentivi mica male, sotto forma di Twitch Drops. La piattaforma di streaming è ormai nota per la possibilità di fare ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : Fortnite Championship Fortnite FNCS: oggetti gratis per tutti tramite i Twitch Drops, ecco come sbloccarli Everyeye Videogiochi Fortnite FNCS: oggetti gratis per tutti tramite i Twitch Drops, ecco come sbloccarli

A pochi giorni dalla Fortnite Championship Series (in italiano Coppa Campioni di Fortnite o CCFN), Epic Games ha svelato che tutti i giocatori del battle royale potranno ricevere delle ricompense grat ...

Fortnite, contenuti gratis tramite Twitch

Come ben sapete è ormai regola comune proporre dei contenuti aggiuntivi soltanto tramite alcuni strumenti che vengono messi a disposizione delle grandi piattaforme, per potersi assicurare un oggetto r ...

A pochi giorni dalla Fortnite Championship Series (in italiano Coppa Campioni di Fortnite o CCFN), Epic Games ha svelato che tutti i giocatori del battle royale potranno ricevere delle ricompense grat ...Come ben sapete è ormai regola comune proporre dei contenuti aggiuntivi soltanto tramite alcuni strumenti che vengono messi a disposizione delle grandi piattaforme, per potersi assicurare un oggetto r ...