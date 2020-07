Formula 1, Sainz: 'La Ferrari? Non ha dimenticato come si fa' (Di giovedì 16 luglio 2020) Dopo le difficoltà mostrate dalla Ferrari nelle prime due gare del Mondiale di F.1 al Red Bull Ring, sono stati in molti a chiedere a Carlos Sainz se è preoccupato per aver firmato per il Cavallino ... Leggi su gazzetta

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Formula1 #Sainz: “Pentito della firma con la #Ferrari? No, non hanno dimenticato come si fa” - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Formula1 #Sainz: “Pentito della firma con la #Ferrari? No, non hanno dimenticato come si fa” - Gazzetta_it : #Formula1 #Sainz: “Pentito della firma con la #Ferrari? No, non hanno dimenticato come si fa” - sportface2016 : #F1 #HungarianGP, Carlos #Sainz parla della sua futura scuderia - FormulaPassion : #F1: #McLaren verso l'#HungarianGP sulle ali dell'entusiasmo #Norris #Sainz -