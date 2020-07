Formazioni ufficiali Torino-Genoa, Serie A 2019/2020 (Di giovedì 16 luglio 2020) Le Formazioni ufficiali di Torino-Genoa, match valevole per la trentatreesima giornata della Serie A 2019/2020. Punti pesanti quelli in palio tra granata e rossoblu, che si sfidano in un vero e proprio scontro salvezza: gli ospiti infatti si trovano al quartultimo posto in classifica con un solo punto di vantaggio sul Lecce terzultimo, mentre i granata sono quintultimi con quattro punti in più degli avversari di stasera. Una partita davvero da non perdere dunque, con calcio d’inizio fissato per le 19:30. Le Formazioni ufficiali Torino: in attesa Genoa: in attesa Leggi su sportface

infobetting : Everton-Aston Villa (giovedì, ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici - infobetting : Leicester-Sheffield United (giovedì, ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, - infobetting : Eibar-Valladolid: formazioni ufficiali, quote, pronostici. Unico anticipo - Calciodiretta24 : Serie A, Torino – Genoa: le formazioni ufficiali della partita - Fantacalciok : Serie A, Torino – Genoa: le formazioni ufficiali della partita -