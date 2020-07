Formazioni ufficiali Torino-Genoa: Longo sceglie Belotti e Zaza, Nicola si affida all’ex Iago Falqué (Di giovedì 16 luglio 2020) Formazioni ufficiali Torino-Genoa – Si gioca la penultima gara della trentatreesima giornata di Serie A. Delicatissima sfida salvezza tra Torino e Genoa. I granata arrivano dalla sconfitta di San Siro contro l’Inter e hanno assoluto bisogno di punti. Il Grifone è in lotta con il Lecce e arriva galvanizzato a questo appuntamento grazie al successo contro la SPAL. Un’eventuale vittoria della squadra di Nicola vorrebbe dire coinvolgere nuovamente tante squadre, che ad oggi sembravano tranquille, nella lotta per non retrocedere. Formazioni ufficiali Torino-Genoa Torino (3-4-1-2): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Rincon, Ansaldi; ... Leggi su calcioweb.eu

