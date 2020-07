Formazioni ufficiali Barcellona-Osasuna, Liga 2019/2020 (Di giovedì 16 luglio 2020) Le Formazioni ufficiali di Barcellona-Osasuna, match del trentasettesimo e penultimo turno della Liga 2019/2020. Al Camp Nou i blaugrana sono costretti a vincere e sperare in un passo falso del Real con il Villareal per tenere ancora aperto il campionato. I Blancos infatti conquistano il titolo con una giornata di anticipo in caso di vittoria al Bernabeu. Calcio d’inizio alle ore 21:00, si decide la Liga. Le Formazioni ufficiali Barcellona: Ter Stegen, Pique, Semedo, Lenglet, S. Roberto, Puig, Junior, Rakitic, Fati, Messi, Braithwaite. Osasuna: Herrera, Vidal, Navas, Garcia, Arnaiz, Darko, Perez, Adrian, Aridane, Moncayola, Estupinan. Leggi su sportface

sportface2016 : Formazioni ufficiali #BarcellonaOsasuna, #Liga 2019/2020 - theciosaz : @StipendioXTutti @StalkerSaraiTu Ad una poltrona qualsiasi. Senza supporto delle formazioni ufficiali (partiti) sei fuori dalla competizione - Notiziedi_it : Serie A, Torino – Genoa ore 19.30: le formazioni ufficiali - news24_napoli : Torino-Genoa, le formazioni ufficiali: Belotti-Zaza contro Sanabria… - clikservernet : Torino-Genoa, le formazioni ufficiali -