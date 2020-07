Formazione: in Sicilia con Fse 2 nuovi corsi specializzanti sull'agroalimentare (Di giovedì 16 luglio 2020) Palermo, 16 lug. (Labitalia) - Partono a ottobre, grazie all'Avviso 14/2017, i percorsi formativi biennali co-finanziati dal Fondo sociale europeo nell'ambito della programmazione 2014-2020. I percorsi sono stati presentati oggi dalla Fondazione Its, nella sede di Confcommercio Palermo, alla presenza di Ciro Costa, presidente della Fondazione; Milko Cinà, sindaco di Bivona, Pietro Columba, dell'Università degli studi di Palermo, Antonio Valenti, dell'assessorato regionale all'Istruzione e alla Formazione professionale, e Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo. Le risorse, che ammontano complessivamente a 5,4 milioni di euro e hanno permesso l'attivazione dei corsi, rientrano nell'ambito 2 - nuove fondazioni Its dell'Avviso 14/2017 (Asse 3 Istruzione e Formazione). Nello ... Leggi su iltempo

