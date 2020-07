Fondi Lega, fermato un liquidatore in fuga. Indagati 3 commercialisti vicini al Carroccio (Di giovedì 16 luglio 2020) Sono Indagati anche tre commercialisti della Lega, Andrea Manzoni, Michele Scillieri e Alberto di Rubba, nell'indagine per peculato relativa ad un'operazione immobiliare Legata alla Lombardia Film Commission nella quale si stanno anche facendo verifiche sui Fondi della Lega. Nell'ambito della stessa inchiesta questa mattina è stato fermato per pericolo di fuga l'uomo più vicino a Scillieri, Luca Sostegni, mentre tentava la fuga in Brasile. Manzoni, Scillieri e Di Rubba sono i tecnici di fiducia Legati al tesoriere della Lega, Giulio Centemero. L’inchiesta riguarda una presunta compravendita “gonfiata” di un immobile a Cormano (Milano), un capannone industriale che venne ... Leggi su tg24.sky

fattoquotidiano : Fondi Lega, fermato un uomo mentre stava scappando in Brasile: legato a compravendita “gonfiata” alla Lombardia fil… - HuffPostItalia : Un fermo e tre commercialisti indagati in Lombardia. Per gli inquirenti legami con il caso fondi Lega - Open_gol : ?? Fondi Lega, fermato un uomo che scappava in Brasile: coinvolto in una compravendita gonfiata con fondi della Regi… - zazoomblog : Fondi Lega fermato un liquidatore in fuga. Indagati 3 commercialisti vicini al Carroccio - #Fondi #fermato… - marjoskj75 : RT @La_manina__: Compra un immobile a 400 mila euro, lo rivende alla regione Lombardia a 800 mila, finisce al centro delle indagini sui fon… -