Fondi Lega, arrestato liquidatore che stava scappando in Brasile. Indagati tre commercialisti (Di giovedì 16 luglio 2020) Luca Sostegni, liquidatore di una società, è accusato di peculato su Fondi della Regione Lombardia ed estorsione nell'indagine Leggi su lastampa

fattoquotidiano : Fondi Lega, fermato un uomo mentre stava scappando in Brasile: legato a compravendita “gonfiata” alla Lombardia fil… - HuffPostItalia : Un fermo e tre commercialisti indagati in Lombardia. Per gli inquirenti legami con il caso fondi Lega - Open_gol : ?? Fondi Lega, fermato un uomo che scappava in Brasile: coinvolto in una compravendita gonfiata con fondi della Regi… - BorisBoffelli : RT @Corriere: Truffe alla Regione Lombardia: fermato Luca Sostegni, stava scappando in Brasile - cesarebrogi1 : RT @twittopolis: #salvinisciacallo Fondi Lega, fermato un uomo mentre stava scappando in Brasile. Indagati anche tre commercialisti del Car… -