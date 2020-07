Focolaio di Coronavirus a Catania: massima allerta nel quartiere, tamponi e controlli (Di giovedì 16 luglio 2020) Mini-Focolaio a Catania. massima allerta tra le autorità sanitarie e la Prefettura etnea. Rimangono al momento quattro i casi di positività al Covid-19, tutti concentrati all’interno di un unico nucleo famigliare allargato, residente nel quartiere del Cibali. Si tratta di una coppia di genitori, del figlio maggiorenne e del cognato. A differenza di quanto comunicato … L'articolo Focolaio di Coronavirus a Catania: massima allerta nel quartiere, tamponi e controlli Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

repubblica : Coronavirus, focolaio a Catania nel quartiere Cibali: una famiglia positiva - fattoquotidiano : Coronavirus, focolaio al polo logistico Tnt di Bologna: “18 casi positivi, tutti asintomatici” - MediasetTgcom24 : Coronavirus, a Tokyo scoppia un nuovo focolaio in un teatro #Tokyo - lapiazzaweb : Non è un focolaio ma non si può abbassare la guardia - repubblica : Coronavirus, focolaio a Catania nel quartiere Cibali: una famiglia positiva [di SALVO CATALANO] [aggiornamento dell… -