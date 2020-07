Focene e le sue dune, un’incredibile scoperta (Di giovedì 16 luglio 2020) Per continuare il percorso intrapreso nell’estate 2019, sabato 25 luglio dalle ore 17:00 il Comitato Fare Focene insieme a Programma Natura e Cabiria Slow beach inaugurano la prima giornata Naturalistica 2020 di complessive 6 alla scoperta delle incredibili dune di Focene Sud. La ricchezza dei percorsi proposti verranno ulteriormente valorizzati dalla presenza di una guida Naturalistica. Insieme all’esperto,i visitatori,grandi e piccoli, esploreranno l’interessantissimo sistema dunale e la ricca vegetazione pioniera grazie a questa iniziativa totalmente gratuita che si svolgerà nel pieno rispetto della misure anti-covid. Gli ospiti potranno scoprire la ricchezza dell’ecosistema presente sempre più raro, anche per la sua centrale e formidabile difesa contro l’erosione costiera. ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Focene e le sue dune, un’incredibile scoperta -

Ultime Notizie dalla rete : Focene sue

Il Corriere della Città

