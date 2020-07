Firenze: ex calciante 62enne trovato morto nel suo appartamento. Sarebbe stato ucciso con alcune coltellate (Di giovedì 16 luglio 2020) Sarebbe stato ucciso con alcune coltellate al ventre il 62enne Fulvio Dolfi, ex calciante del Calcio storico fiorentino, il cui cadavere è stato trovato stamani nella sua abitazione di Firenze, in via Rocca Tedalda, al secondo piano di una palazzina di edilizia popolare Leggi su firenzepost

FirenzePost : Firenze: ex calciante 62enne trovato morto nel suo appartamento. Sarebbe stato ucciso con alcune coltellate - g_bonincontro : RT @MediasetTgcom24: Firenze, ex calciante trovato morto in casa: accoltellato al ventre #FulvioDolfi - LaPresse_news : Firenze, ex calciante trovato morto: accoltellato al ventre - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Firenze, ex calciante trovato morto in casa: accoltellato al ventre #FulvioDolfi - MediasetTgcom24 : Firenze, ex calciante trovato morto in casa: accoltellato al ventre #FulvioDolfi -