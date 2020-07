Finito l’obbligo delle mascherine Ma solo all’aperto: ecco le novità (Di giovedì 16 luglio 2020) Tra gli altri punti del provvedimento lombardo, resta obbligatoria la misurazione della temperatura per il datore di lavoro e per i dipendenti delle attività economiche, così come per i clienti delle «attività di ristorazione con consumazione al tavolo». Leggi su ecodibergamo

