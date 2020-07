Festival di Sanremo di nuovo alla coppia Amadeus e Fiorello (Di giovedì 16 luglio 2020) E alla fine arriva la riconferma. Il Festival di Sanremo, in diretta, come di consueto, dal teatro Ariston, andrà in onda da martedì 2 a sabato 6 marzo 2021. Questa sarà l’edizione numero 71 del Festival della canzone italiana e sul palco a presentarla ci sarà di nuovo la coppia Amadeus-Fiorello. A Sanremo Amadeus e Fiorello L’annuncio è arrivato proprio oggi, ma già da giorni si parlava di una riconferma della coppia dopo il grande successo della scorsa edizione. ”Sanremo 2021 sarà di nuovo affidato al direttore artistico Amadeus, persona misurata, garbata ... Leggi su thesocialpost

