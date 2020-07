Festival di Sanremo 2021: slitta la messa in onda di Amadeus (Di giovedì 16 luglio 2020) Il Festival di Sanremo 2021 sarebbe dovuto iniziare, come di consueto, durante il mese di febbraio, ma a causa della pandemia il progetto di Amadeus slitterà di qualche settimana. Amadeus sarebbe dovuto tornare con il Festival di Sanremo, come di consueto, durante il mese di febbraio. Invece, il prossimo anno, probabilmente a causa della pandemia, … L'articolo Festival di Sanremo 2021: slitta la messa in onda di Amadeus è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

